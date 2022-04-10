بدون قيد او شرط.. الزراعة تسمح باستيراد كافة المنتجات

2022/04/10 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الرأي في الوزارة وافقت على السماح باستيراد الدجاج.

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