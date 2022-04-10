حادث سير ينهي حياة قيادي في حزب الدعوة

2022/04/10 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بوفاة

قيادي في حزب الدعوة، الذي يتزعمه نوري

المالكي، إثر حادث سير في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر، أن "الراحل هو رئيس هيئة

الإعلام والإتصالات السابق صفاء الدين

ربيع".

متابعا

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