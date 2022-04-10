2022/04/10 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمواجهة ارتفاع الأسعارِ في الأسواق،، المباشرة في دخول المواد المستوردة.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C_jepNIKx38
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمواجهة ارتفاع الأسعارِ في الأسواق،، المباشرة في دخول المواد المستوردة.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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