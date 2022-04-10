“الإيجابية” تنهي نتيجة قمة مانشستر سيتي وليفربول

2022/04/10 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الدوري الانجليزي بكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 32 من البريميرليج.وسجل ثنائية سيتي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 5 وغابرييل خيسوس في الدقيقة 36.في المقابل، تناوب على تسجيل ثنائية ليفربول كل من دييجو جوتا في […]

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