التربية تحدد موعد الامتحان النهائي لمراكز محو الأمية

2022/04/10 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المديرية العامة للشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد الامتحان النهائي لمراكز محو الأمية لمرحلتي الأساس والتكميل للعام الدراسي 2021 – 2022.وذكرت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، أنه “تم تحديد يوم الجمعة 6/ 5/ 2022 موعدا لبدء الامتحان النهائي في جميع مراكز محو الامية باللغة […]

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