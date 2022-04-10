2022/04/10 | 20:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفائدة ثابته (٥٪؜).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق السلف المالية لمنتسبي هيئة الحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق السلف المالية لمنتسبي هيئة الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).