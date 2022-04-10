2022/04/10 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P30MITsWN4I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشريفي: الخلافات ادت لجمود دستوري ينذر بـ "ازمة سياسية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشريفي: الخلافات ادت لجمود دستوري ينذر بـ "ازمة سياسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).