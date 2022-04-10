2022/04/10 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنه تمّ حتى الآن العثور على أكثر من 1200 جثة في منطقة كييف التي احتلّت القوات الروسية قسما منها لعدة أسابيع، في حين يستمر القصف في البلاد التي تتهيّأ لهجوم روسي واسع النطاق في الشرق، حيث يتواصل إجلاء السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1200 جثة في كييف.. واستعدادات للمعركة الكبرى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1200 جثة في كييف.. واستعدادات للمعركة الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).