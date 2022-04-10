توب 5: مقتل فلسطينيتين برصاص جيش إسرائيل.. ومصر تعلق على وفاة باحث

2022/04/10 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دعوة البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في عيد الفصح بأوكرانيا إلى مقتل فلسطينيتين في حادثتين منفصلتين برصاص القوات الإسرائيلية وكذلك السلطات المصرية ترد على ما أثير حول وفاة غامضة لباحث اقتصادي..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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