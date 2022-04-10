قمة مان سيتي وليفربول.. الصدارة على حالها بعد تعادل مثير

2022/04/10 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على صدارة الترتيب مع 74 نقطة، وعلى فارق نقطة مع ليفربول.

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