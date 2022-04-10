الدستور والمحكمة الاتحادية يقولان بالتوافقية.. خبير يحدد أمراً مهماً يخص الوضع السياسي

2022/04/10 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الاحد، لا وجود لأي فرصة لحل الازمة دون توافق الكتل السياسية.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الدستور العراقي وطريقة الاداء السياسي تجبر الجميع على الذهاب الى التوافق حيث ان ما فسرته المحكمة الاتحادية مؤخراً بهذا الخصوص هو خير دليل على عدم وجود اي مخرج غير التوافقات السياسية".

واضاف، انه "لاتوجد اي فرصة لفرض ارادة معينة اوقصاء طرف على حساب طرف آخر".

وأشار البيدر الى انه "لم يتبقى امام الكتل السياسية بعد انتهاء المدد الدستورية سوى الذهاب الى التوافق ولا يوجد بديل لهذا الخيار".

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