محافظ صلاح الدين: ثلاثة اتجاهات لإدارة المشاريع بالمحافظة

2022/04/10 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الأحد، التحرك بثلاثة اتجاهات في إدارة المشاريع داخل المحافظة. وقال خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تحركاً أولاً باتجاهين لترشيق خطة إدارة المشاريع، من خلال إلغاء المشاريع غير المهمة، وتمويل المشاريع المهمة الموجودة". وأضاف، أن "الاتجاه الثالث هو استحداث مشاريع جديدة تحاكي واقع المحافظة".

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