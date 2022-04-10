2022/04/10 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة اتسمت بالإثارة بين مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل الإيجابي 2-2، أقيمت في استاد الاتحاد بختام منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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