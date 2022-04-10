التربية تعلن موعد الامتحانات النهائية لمراكز محو الأمية

2022/04/10 | 21:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتحان النهائي بالنسبة للمراكز المجتمعية سيكون يوم الثلاثاء.

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