"فتنة" حمزة بن الحسين.. الملكة نور تعترض على "خطأ" في الترجمة

2022/04/10 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غردت الملكة نور الحسين، أرملة الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، لمجملة "بيبول" الأميركية قائلة إنها "أخطأت" في ترجمة كلمة من خطاب اعتذار نجلها حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني

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