فرنسا.. ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ولوبان ثانية

2022/04/10 | 21:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين […]

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ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ولوبان ثانية أولاً على ايرث نيوز.

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