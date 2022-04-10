سورية تحتج لدى الأمم المتحدة إزاء العدوان الصهيوني على اراضيها

2022/04/10 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة احتجاجية على العدوان الصهيوني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقال المقداد في الرسالة إن “استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سوريا بات يرقى لمستوى العدوان الممنهج والنمطي”.وشدد الدبلوماسي السوري على أن “عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي […]

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