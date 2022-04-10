شاهد بالفيديو.. أحداث مفزعة حصلت لعراقيين لحظة دخولهم ايران !

2022/04/10 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e5m5IH-X14s

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