بالفيديو.. هكذا استقبل أهالي الفلوجة رافع العيساوي بعد تبرئته

2022/04/10 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، مقطعا فيديويا يبين كيف استقبل وجهاء الفلوجة لوزير المالية الأسبق، رافع العيساوي بعد تبرئته من قبل القضاء من جميع التهم الموجهة اليه.

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