الزراعة تحدد مدد فتح المنافذ الحدودية لاستيراد الخضروات

2022/04/10 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، تحديد مدة فتح المنافذ الحدودية لدخول الخضروات، مبينة ان قرار اخر سيتخذ بعد انتهاء المدة المحددة للفتح.

وقال المتحدث باسم الوزارة الزراعة هادي هاشم في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "ضوابط الاستيراد هي ذاتها التي تحكمها التعليمات والقوانين الصادرة من الحكومة".

وأضاف ان "وزارة الزراعة لجأت إلى فتح استيراد المحاصيل الضرورية التي تشكل أسعارها في الأسواق المحلية ارتفاعاً لاسيما بالتزامن مع شهر رمضان"، مشيرا الى ان "المستورد يأتي من دون اي مبالغ كمركية وليس بحاجة لإجازة استيراد وهذا قرار مجلس الوزراء".

ولفت الى ان "فتح باب الاستيراد على مصراعيه يؤدي إلى الإغراق السلعي وهذا يضر بالمنتجين والمزارعين، على وصف أن العراق لديه منتجون مزارعون مقبلون على مواسم الإنتاج وبالتالي الاستمرار سيؤدي إلى تدني أسعار المحاصيل وعدم تغطية كلفة إنتاجهم ما تولد خسارة للمزارعين وقد يؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة وترك أراضيهم ".

وتابع ان "مجلس الوزراء حدد 90 يوما فتح باب الاستيراد ومن ثم يصار الى اتخاذ قرار اخر بعد انتهاء المدة المحددة".

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