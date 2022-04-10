فرنسا.. ماكرون ولوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

2022/04/10 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أظهرت تقديرات تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد بحصوله على ما بين 27,6 و29,7 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية مارين لوبان التي نالت 23,5 إلى 24,7 بالمئة من الأصوات.ووفق التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله […]

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ماكرون ولوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أولاً على ايرث نيوز.

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