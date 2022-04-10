2022/04/10 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلوى_فاروق_رمضان كيف سمح الجمهور بشتائم فنانيهم بدأ غوغائي الدعوة الأزهري" عبد الحميد كشك" الخطابة في مسجد "عين الحياة" بشارع مصروالسودان في حدائق القبة عام ١٩٦٢، وظل يسب ويقذف ويشوه الفنانيين والأدباء ،وتم سجنه بسبب معارضته للرئيس السادات ووصفه له بخيانة الإسلام بعد توقيع الأخير علي إتفاقية كامب ديفيد ، الدولة رأت الخطر عندما أهان الرئيس ولكن إهانته لقوتنا الناعمة تسلية وحرية رأي ، الع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سمح الجمهور بالتطاول على فنانيه - سلوى فاروق رمضان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف سمح الجمهور بالتطاول على فنانيه - سلوى فاروق رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).