شاهد بالفيديو.. مع وجود مخيم الهول السوري.. تحذيرات اممية من عودة الارهاب والفكر المتطرف في المنطقة

2022/04/10 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dhwszjizIaU

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