اعتقال شخص كتب عبارة 'مطلوب عشائرياً' على شقة في بغداد

2022/04/10 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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القوات الأمنية تلقي القبض على شخص كتب عبارة (مطلوب عشائرياً) على إحدى شقق مجمع بسماية

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