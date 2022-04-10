بعد عبارة “مطلوب عشائرياً”.. مثير ضجة بسماية بيد القوات الأمنية

2022/04/10 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تلقي القبض على شخص كتب عبارة (مطلوب عشائرياً) على إحدى شقق مجمع بسماية ============= وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اتخذت القوات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو (ح.م.ر.)، والذي أقدم على كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) على إحدى […]

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مثير ضجة بسماية بيد القوات الأمنية أولاً على ايرث نيوز.

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