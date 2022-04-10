فرانس برس: ماكرون ولوبن إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

2022/04/10 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت تقديرات تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، بحصوله على ما بين 27.6 و29.7 في المئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية المتطرفة، مارين لوبن، التي نالت 23.5 إلى 24.7 بالمئة من الأصوات

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