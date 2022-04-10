البيت الأبيض: تعيين روسيا قائدا جديدا لغزو أوكرانيا يؤكد توقعاتنا

2022/04/10 | 22:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، على تعيين روسيا لقيادة عسكرية جديدة لغزو أوكرانيا، وقالت ساكي: "هذا ما كنا نتوقعه".

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