2022/04/10 | 22:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PiDpEdaWsgg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آلاء حسين تسأل الفنان عبدالستار البصري شلون صار ممثل؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آلاء حسين تسأل الفنان عبدالستار البصري شلون صار ممثل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).