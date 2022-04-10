فيديو.. تصرف جنوني لإيدرسون يثير رعب جماهير مانشستر سيتي

2022/04/10 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، إيدرسون مورايس، تصرفا غريبا في مبارة الفريق أم ليفربول، الأحد، في الدوري الممتاز، ما أصاب العديد من جماهير النادي بالدهشة

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