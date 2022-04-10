ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

2022/04/10 | 22:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أظهرت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون على 20.1٪ من الأصوات.وبعد إعلان النتائج ستكون […]

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