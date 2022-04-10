2022/04/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة أبو علي تستقبل منحة البزّاز بدموع الفرح الموصل – الزمان اغاث رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، عائلة من الموصل تشكو ضعف الحال بمنحها عشرة ملايين دينار واثاث منزل كاملاً ، بعد ان زار العائلة فريق برنامج (على نياتكم ترزقون) الذي تعرضه قناة (الشرقية) في حلقة جديدة، خلال الشهر الفضيل، حيث يعتمد رب […]

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