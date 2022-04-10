2022/04/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستبعدو عقود التعليم يشكون التجاهل إرجاء رفع أسعار النفط الأسود في أعقاب الإحتجاجات بغداد – قصي منذر شهدت بغداد امس ،تظاهرات غاضبة لاصحاب معامل السمنت وعقود التعليم العالي والبحث العلمي ،المستبعدين من الشمول بقرار 315 والمفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي ،مما دفع القوات الامنية الى اغلاق بعض الشوارع تحسبا لاي طارئ،في وقت تريثت وزارة […]

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