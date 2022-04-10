2022/04/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والكويت يشدّدان على بلورة المواقف إزاء التحديات الدولية بغداد – الزمان شدد وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الكويتي أحمد ناصر آل محمد الصباح، على بلورة المواقف ازاء التحديات الدولية .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي ، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنين […]

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