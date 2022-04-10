2022/04/10 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال المتهمة بالافك كانت السيدة عائشة زوج النبي ومن الشائع أن بعض المتشددين او الجهلة الذين يسبون عائشة ويتهمونها بالزنا ،وهو قول متطرفي الشيعة .ومن المعلوم أن التراث الشيعي اتخذ موقفاً سلبياً من السيدة عائشة لوقوفها الخاطيء ضد الإمام علي كرم الله وجهه في خلافته .



الثابت من كتاب الله انها طاهرة وان من ينكر ذلك ويسبها ويتهمها بالزنا فهو كافر مخلد في النار لانكاره نصا صريحا في القران وجحود القران لا يعني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خواطر حول حادثة الإفك - كريم محمد الجمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خواطر حول حادثة الإفك - كريم محمد الجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).