2022/04/10 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dK4yRfV01K8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. نادي سيد صادق يحقق فوزا ساحقا على نادي بيشمركة أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. نادي سيد صادق يحقق فوزا ساحقا على نادي بيشمركة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).