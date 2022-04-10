2022/04/10 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IDhoW53aC-k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجار كربلاء: ابتزاز "أحزاب متنفذة" في نقاط التفتيش تسبب بارتفاع الأسعار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تجار كربلاء: ابتزاز "أحزاب متنفذة" في نقاط التفتيش تسبب بارتفاع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).