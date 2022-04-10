عملوا بوضح النهار ولمدة يومين ولم يكشفهم أحد! لصوص يسرقون جسراً!

2022/04/10 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الشرطة الهندية، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية، نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، وقال مسؤولون الأحد 10 أبريل/ نيسان 2022، إن الشرطة تسعى إلى اعتقال أعضاء العصابة، مرجحين أن اللصوص باعوا الجسر في صورة أجزاء كحديد خردة.هذه السرقة غير الاعتيادية تمت بعدما أوهم السارقون السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري، وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر نهاية الأسبوع الماضي، في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. يمثل بيع الخردة المعدنية عملاً مربحاً في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة، وفقاً لوكالة رويترز.

من جانبه، قال ضابط الشرطة سوبهاش كومار، للوكالة، إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري، وأوضح أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم، في عملية استمرت يومين.كذلك، أشار الضابط إلى أن السارقين "أخذوا الخردة في عربة ثقيلة"، وكان اللصوص يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.كذلك لفت ضابط الشرطة إلى أن السكان اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين قرروا تفكيك الجسر القديم الذي أقيم فوق قناة مائية منذ نحو 30 عاما لأنه لم يكن مستخدماً، وقال أحد السكان إن القرويين قدموا في السابق طلباً إلى إدارة الري لتفكيك الجسر.

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