2022/04/10 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ذي قار.. استهداف رتل دعم للتحالف الدولي في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/10 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ذي قار.. استهداف رتل دعم للتحالف الدولي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ذي قار.. استهداف رتل دعم للتحالف الدولي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).