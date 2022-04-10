تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه جنوب غرب كركوك

2022/04/10 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلن الفوج الثالث التابع للواء 56 في الحشد الشعبي تحرير المواطن الذي تم اختطافه أمس من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد تعرضها لقرية الدوكمشان التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك . وقال آمر الفوج الثالث فيصل انور العاصي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية وبالتعاون مع العشائر في تلك المناطق تمكنت من تحرير ألمواطن بعد ساعات من اختطافه من قبل العصابات الإجرامية"، نافيا وجود أي حالات أخرى كما روجت له بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي . واضاف أن "القوات الأمنية شرعت فجر اليوم بعمليات بحث وتفتيش في المناطق القريبة من تلك المناطق والمعروفة بتنوعها الجغرافي وصعوبة التنقل فيها من أجل سد الثغرات ومنع تسلل الإرهابيين إلى القرى القريبة ".

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