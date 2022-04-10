2022/04/10 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إجلاء جميع المصابين من محطة السكك الحديدية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا التي تعرضت لقصف صاروخي روسي، يوم الجمعة، إلى مدينة دنيبرو والعاصمة كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء جميع المصابين من محطة قطار أوكرانية تعرضت لقصف روسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجلاء جميع المصابين من محطة قطار أوكرانية تعرضت لقصف روسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).