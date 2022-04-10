خصوصية جغرافية المقامات الشيعية

2022/04/10 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الله عز وجل يرزق من يشاء من عباده ورزقه

يختلف من مكان الى اخر وكلها مقرونة

بالاسباب ، فالمؤمن يربط ما يحصل عليه

من نعيم بالله عز وجل وغيره يجعله

بارادته ولسنا بصدد نقاش هذه المسا

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