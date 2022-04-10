هجوم بالعبوات يستهدف التحالف الدولي في ذي قار

2022/04/10 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، تعرض رتل

تحالف لوجستي للتحالف الدولي الى هجوم

جديد في ذي قار جنوبي العراق.

واوضح المصدر، لوكالة نون أن “عبوة

استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي اثناء مروره ضمن ح

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