الكاظمي يدعو التحالف الدولي لمنع تنامي داعش

2022/04/10 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، اليوم الاحد، قائد القيادة

الوسطى الأميركية ضرورة منع تنامي

تنظيم داعش مجدداً.

وقال الكاظمي في بيان، اليوم، عقب

استقباله قائد القيادة الوسطى

الأميركية الج

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