انتخابات فرنسا.. إريك زمور يدعم لوبن وأحزاب تدعو للتصويت لماكرون

2022/04/10 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتد حالة الاصطفاف السياسي في فرنسا لحسم السباق الانتخابي الرئاسي، بين إيمانويل ماكرون، ومارين لوبن.

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