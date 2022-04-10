بيع رقصة التابوت الشهيرة بمليون دولار

2022/04/10 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بيعت ملكية رقصة “التابوت” الشهيرة بـ1.045.409 مليون دولار كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير في عام 2021.وهذه الرقصة التي يؤديها مجموعة من حاملي النعوش الغانيين في طقوس يعتبرونها مراسم وداع تليق بالراحلين اجتاحت الثقافة الشعبية للإنترنت مقرونة بموسيقى تدعى أسترونوميا للتعبير عن […]

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