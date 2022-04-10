"كلها لمحاربة المواطن" نهب ثروات ورفع أسعار وتأخير رواتب.. الجماعة الكردستانية تفصل بمجريات كردستان

2022/04/10 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو جماعة العدل الكردستانية ريبوار أمين، اليوم الأحد، أن أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان تحارب المواطن الكردي.

وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تلك الأحزاب تحارب قوت المواطن من خلال تأخير صرف الرواتب ورفع أسعار الوقود، ونهبت الثروات وعائدات النفط والمنافذ الحدودية".

وأضاف أنه "بإمكان حكومة الإقليم توزيع رواتب الموظفين بشكل منتظم دون الحاجة أصلا للأموال المرسلة من بغداد".

وأكد أن "العائدات المالية تفوق مليار دينار شهريا، في حين أن رواتب الموظفين لاتتجاوز 800 مليون دولار".

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