2022/04/10 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z3AFR4fAtoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بذكرى عيد السعف والشعانين مسيحيو الموصل يستذكرون دخول المسيح قبل الفي عام | تقرير : فرح الزيباري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بذكرى عيد السعف والشعانين مسيحيو الموصل يستذكرون دخول المسيح قبل الفي عام | تقرير : فرح الزيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).