استطلاعات: ماكرون ولوبان يتأهلان لجولة الإعادة في انتخابات فرنسا

2022/04/10 | 23:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج استطلاعات الرأي غير الرسمية في فرنسا بشأن الانتخابات الرئاسية، الأحد، تأهل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

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