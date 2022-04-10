كربلاء:بكادر اوربي واموال العتبة الحسينية انقاذ ساق مريض من البتر

2022/04/10 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة العتبة الحسينية المقدسة

عن تكفلها بعلاج مواطن من اهالي بغداد

وجه مناشدته للمرجعية الدينية العليا،

وممثلها المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي

عبر مواقع التواصل الاجتم

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