شرطة ستالين قتلت 22 ألف مواطن.. بولندا سترفع

2022/04/10 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأحد، أنه سيرفع قضية "مجزرة كاتين" التي قتل فيها نحو 22 ألف بولندي بأيدي شرطة ستالين في العام 1940، أمام القضاء الدولي.

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